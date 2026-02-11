中道改革連合は１１日、野田、斉藤両共同代表の後任を選ぶ代表選を「１２日告示、１３日投開票」の日程で行うことを決めた。いずれも立憲民主党出身の小川淳也元幹事長（５４）（当選８回）、階猛・元総務政務官（５９）（同）が立候補を表明した。野田氏は党本部で開いた議員総会で、公示前から１１８議席減の４９議席に終わった衆院選の惨敗を陳謝した。その上で、代表選を巡り、「苦しく困難な道かもしれないが、覚悟を持っ