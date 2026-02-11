衆議院選挙で大敗した中道改革連合は11日、議員総会を開き、13日に代表選を行うことを決めた。【映像】中道議員総会での不満の声総会で大きな問題となったのは比例名簿の扱いだ。今回の衆院選では、比例名簿上位に記載された公明党出身者が全員当選したのに対し、立憲民主党出身者の多くが比例復活できずに落選し、不満の声が出ている。辞任する野田佳彦共同代表は冒頭、「代表選の前に、きのうからきょうにかけて斉藤共同代