ハンマーのようなもので宝石店のショーウィンドーをたたき割る男。これは覆面をかぶった2人組が白昼堂々、イギリス・ロンドンにある宝石店を襲撃する一部始終を捉えた映像です。事件が起きたのは、1月31日午前10時半過ぎのことでした。手荒な犯行を捉えた映像には、さらに続きがありました。犯人の1人はハンマーのようなものでガラスをたたき割ると、強引にガラスを剥がし始めました。すると、もう1人がショーウィンドーに並ぶ貴金