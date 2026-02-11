ルフトハンザ・ドイツ航空のパイロットと客室乗務員の労働組合は、2月12日にストライキの実施を呼びかけている。Vereinigung Cockpit（VC）とUnabhängige Flugbegleiter Organisation（UFO）の2つの組合で、同日にドイツの空港を出発するすべてのフライトで影響が発生する。企業年金制度の交渉が決裂したことを受けたもので、VCによると、2025年9月に実施した組合員の投票後、数か月の猶予期間を経ても、交渉が進展しなかった