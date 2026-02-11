友達の影を踏んだら影が剥がれてしまった。そして背後から突然「次はあなたが鬼」という声が…。【漫画】本編を読む／影を踏まれた人はどうなってしまうのか…？子どものころ、「影踏み鬼」あるいは「影踏み」で遊んだ記憶がある人は多いだろう。鬼をひとり決め、影を踏まれた人が次の鬼になる。晴天の日に行われる印象が強い遊びだが、日本では明治30年代ごろまで、月明かりの夜に遊ばれることも多かったという。■静かな違和感が