フリーアナウンサーの中村江里子さんは2月10日、自身のInstagramを更新。夫とのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】中村江里子、夫とのツーショット披露！「好き好きが、あふれています」中村さんは「友人ファミリーとランチへ」とつづり、8枚の写真と2本の動画を投稿。1〜3枚目では、夫とのツーショットを公開しました。白いコートを着用した中村さんと、グレーのジャケット姿の夫。2人ともスタイルの良さが際立