島原市内の80代男性から、通帳とキャッシュカードをだまし取ったとして、24歳の男が再逮捕されました。 詐欺の疑いで再逮捕されたのは、熊本県大津町の無職 園田恭也容疑者 24歳です。 警察によりますと、園田容疑者は去年12月、複数の人間と共謀して島原市の80代の男性に息子を装って電話をかけ、「所得税を脱税している」「今日中に弁護士に100万円を支払えば、告訴されない手続きをしてくれる」などとうそを言い、男性