野球なのに、ピッチャーがいない？石川県内の小学校で今、宙に浮く謎のボールに熱狂する子どもたちが急増しています。新感覚スポーツの人気の秘訣を探ってきました。風の力で、ボールがふわふわ、魔法のように浮かばせて…元高校球児を名乗る記者の腕前はともかく、室内で気軽に楽しめる新感覚のインドアスポーツ。その名も「二水ボール」！です。金沢二水高校の文化祭から生まれたこの球技、最大の特徴は「ピッチャー」がいません