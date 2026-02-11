ボートレース平和島の6日間開催「平和島レディースカップ」が12日、開幕する。11日に前検日作業が行われた。中村かなえ（32＝東京）は2024年6月25〜30日のからつ一般戦4日目で途中帰郷した後、産休に入った。その後、復帰へ向けた多摩川での自主訓練中の事故で骨盤骨折などの重傷を負った。欠場期間が伸びてしまったが負傷が癒えて、いよいよ今節からレースに復帰する。「久しぶりで訳が分からない。新人みたいな感じがしま