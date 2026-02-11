東京大学本郷キャンパス内にある安田講堂＝東京都文京区東京大は11日、2026年春入学の学校推薦型選抜で過去最多となる93人が合格したと発表した。内訳は男性51人、女性42人で、女性比率は45.2％。過去最高だった昨年春の49.4％より下がった。100人程度の募集に対し、計265人が出願。出身高校の地域別は、東京都が29人、東京を除く関東が20人、その他が44人だった。学部別では工学部が27人で最も多く、農学部13人、法学部11人と