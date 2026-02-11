乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき）の1st写真集（タイトル未定／新潮社）が4月14日に発売される。それを記念したYouTube生配信企画が発表され、特典の「限定特典ポスター」「メッセージカード」ショットも公開された。【画像】夜の撮影で…眠たそうな素の姿、乃木坂46川崎桜の新ショット乃木坂46公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にて13日午後8時ごろ、生配信「バレンタイン前日！13日の金曜日にお届けする、さくた