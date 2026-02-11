女子プロレスラーSareeeは都内でデビュー15周年興行「Sareee−ISMChapterX太陽神Chronicle−15thANNIVERSARY−」（3月22日、神奈川・横浜武道館）の対戦カードを発表した。同大会メインでマーベラスの彩羽匠、Sareee組はスターダムの朱里、センダイガールの橋本千紘組が対戦する。会見でSareeeは「最初はシングルマッチや今戦ったら話題になりそうだなって思う選手とかいましたけど、対戦を考えましたが、私が最終的に