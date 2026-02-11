【ポイント】・12日（木）は西から春が到来。・北日本は冬の天気で、寒さ戻る。・関東は雲が多いが、次第に乾燥。・日に日に気温が上がり、土日は4月並みの陽気も。・九州〜関東は一斉にスギ花粉シーズンへ。対策の万全を。【全国の天気】12日（木）は次第に冬型の気圧配置となるでしょう。北日本では寒さが戻り、日本海側を中心に雪が降る見込みです。一方、西日本は広く高気圧圏内で、暖かい空気に覆われるでしょう。前日より気