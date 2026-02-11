『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「“上司パワハラ”市職員が死亡『残業3兄弟』と呼び…」についてお伝えします。◇石川・能美市井出敏朗市長「深くおわびを申し上げます。本当に申し訳ございません」10日に会見を行ったのは、石川県能美市の市長。去年10月、能美市の職員が自ら命を絶ったのは上司のパワーハラスメントが原因だとして、市は上司である総務課の課長級の職員を停職6か月の処分としました