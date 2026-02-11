【マリニン超えは確実かと思われたが......】2月10日（現地時間）のミラノ・コルティナ五輪、フィギュアスケート男子ショートプログラム（SP）。最終滑走者の鍵山優真（オリエンタルバイオ／中京大）は滑り終えた瞬間、照れ笑いのような表情を浮かべた。「あ、やっちゃったな。『あちゃー』という感じでした」苦笑する。男子SPで２位発進となった鍵山優真photo by Sunao Noto / JMPA演技後半、トリプルアクセルでミスがあっ