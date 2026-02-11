麺と湯気の向こうに、世の中が見える……。連載第6回は、昨年の「大つけ麺博」で大きな話題を呼んだ「ビッグまぜそバーガー」(並:890円)を実食レポート。「ジャンクガレッジ」大宮駅前店で期間・店舗限定販売されている注目の一杯だ。＊＊＊○「大つけ麺博」で話題を呼んだ「ビッグまぜそバーガー」が大宮駅前店限定で復活「ジャンクガレッジ」。2007年に人気つけ麺店「六厘舎」のセカンドブランドとして誕生したお店だ。看板