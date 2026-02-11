【モデルプレス＝2026/02/11】3人組テクノポップユニット・PerfumeのYouTubeチャンネルが10日、更新された。“コールドスリープ”から1ヶ月ぶりの投稿に反響が寄せられている。【写真】「エモすぎる」と話題のPerfume歴代「チョコレイト・ディスコ」◆Perfume「チョコレイト・ディスコ」パフォーマンス詰め合わせ動画公開2026年から“コールドスリープ”とし、2025年年内をもって活動休止しているPerfume。「今年のバレンタインは