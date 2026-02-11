入試直前、ケータイに応援メッセージが届いていたら、誰もが勇気づけられるはず。気になる女の子を励ましたいときは、どんなLINEを送ると喜ばれるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性87名に聞いたアンケートを参考に「勇気出た！入試直前に男子からもらって嬉しかったLINE」をご紹介します。【１】シンプルイズザベスト「合格を祈る！」「普通に応援してくれるだけで嬉しいですよね」（10代女性）というように、ス