巨人が、春季キャンプ第３クール２日目となる１１日に、今季初実戦となる紅白戦を行った。野球評論家の清水隆行氏が、ドラフト５位・小浜佑斗内野手の“プロ初安打”を放った打席を分析した。＊＊＊＊＊＊５回２死、小浜が松浦から中前安打を放った。その打席では“我慢強さ”が光った。まず、１ボール２ストライクと追い込まれてから２球、低めの変化球を見極めてフルカウントに持ち込んだ。もっと追いかけても