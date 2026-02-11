「香川県高等学校応援団メドレー」に参加した藤井学園寒川高校高松市屋島西町 11日、香川県の13の高校から応援部の生徒が集まり、他校と交流を深めながら日頃の練習成果を披露しました。 （高松西高校）「第一応援歌、大空目指して～！」 高松市屋島西町の穴吹学園ホールに県内の13の高校から応援部やチアリーディング部の生徒が集結しました。県内の高校の応援部が一堂に会する、その名