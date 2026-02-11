第２４回晴嵐ウィンターカップが１１日、滋賀・大津市の大石緑地スポーツ村多目的グラウンドで開催され、県内外から１２チームが参加した。決勝では未明の大雨でぬかるんだグラウンドを攻略したＢＯＬＴ東山が北野ＳＣを１−０で下し、優勝を決めた。最優秀選手賞には大橋奏仁（かなと）くん＝ＢＯＬＴ東山＝が選ばれた。一瞬のチャンスをものにした。決勝の後半、ＢＯＬＴ東山はコーナーキックから相手ＧＫがこぼしたボールを