「光の道」で知られる福岡県福津市の宮地嶽神社で11日、新たな一年の願いを天に届ける「護摩焚大祈祷祭（ごまたきだいきとうさい）」が行われました。 ■山木康聖記者「神社内は、かなりの行列ができていて、皆さん手に木の棒を持っています。列の先には、葉っぱに覆われた台座があります。」 参拝客が手にしているのは、護摩木と呼ばれる木札です。それぞれが願いごとを書いています。■参拝客Q.何を書きましたか？「けんこ