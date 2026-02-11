女性お笑い４人組の「ぼる塾」が１１日、ＹｏｕＴｕｂｅ「ぼる塾チャンネル」でメンバーの酒寄希望（３７）の第２子妊娠を発表した。この日、「ぼる塾から皆さまへ大切なご報告」の表題のもと動画を投稿。冒頭にあんりが「ウチの酒寄さんから皆さんにご報告があります」と話を振ると、ソファーに座った酒寄が「皆さん、聞いて下さい。私、酒寄希望、新しい命を授かりました」と報告した。「去年の年末あたりから突然、舞台が