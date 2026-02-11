◆リヤドダートスプリント・Ｇ２（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１２００メートル）追い切り＝２月１１日、キングアブドゥルアジーズ競馬場アメリカンステージ（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父イントゥミスチーフ）はダートコースでフォーエバーヤングを先導する形から、最後は併走でのフィニッシュ。騎乗した荒木助手は「形としてはうまくいったと思います」と説明した。昨年は３歳馬ながら、古馬相手