バックミラーへ映る物体が見る見る遠ざかる最新のベントレー・コンチネンタルGTは、デフォルトがEVモード。ドロドロと唸るV8サウンドへ包まれての発進は、昔のものとなった。アウディ由来の気筒休止機能も、暫くは出番がない。【画像】V8 PHEVはスピードと共有4代目 コンチネンタルGT絢爛な上級グランドツアラーたち全144枚プラグイン・ハイブリッドで、駆動用バッテリーの容量は22.0kWh。車重は2384kgもあるが、最長80kmを