長崎市で開かれている冬の風物詩「長崎ランタンフェスティバル」＝11日夕中国の春節（旧正月）を祝う冬の風物詩「長崎ランタンフェスティバル」が長崎市の中心部で開かれている。約1万5千個のランタンやオブジェが柔らかな光で街を彩り、多くの見物客が写真に収めるなどして楽しんだ。23日まで。中華街近くの湊公園の会場には、今年の干支にちなんだ高さ約11メートルのメインオブジェ「龍馬精神」が登場。豪華な装飾とともに勇