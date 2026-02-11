宅配の配達員と面会する中国の習近平国家主席（左手前）＝10日、北京（新華社＝共同）【北京共同】中国の習近平国家主席は10日、北京で宅配の配達員と面会し「私は皆さんのことをとても気にかけている」とねぎらった。中国では食事の宅配サービスが盛んな一方で、配達員の過酷な労働環境が社会問題になっており、不満を抑える狙いがあるとみられる。国営中央テレビが11日報じた。湖南省長沙で昨年12月、配達員らによる大規模な