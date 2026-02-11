◆ソフトバンク春季キャンプ（11日、宮崎）「第1ラウンド」の軍配は結果も内容も、年齢が一つ上の大野稼頭央に上がった。そんな印象だ。10日に続いて行われたライブBP。この日はともに先発ローテ入りを狙う高卒4年目の大野と、同3年目の前田悠伍がそろって登板した。2人は大卒4年目の前田純とともに小久保裕紀監督が先発ローテ入りを競わせる注目株として挙げた若手左腕3人衆だ。前田純は昨夏に左肘を痛めた影響で今キャンプ