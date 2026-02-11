フェンシングのプロリーグを作ることを目指す団体が、将来活躍する選手を育成するための大会を開きました。 この大会はフェンシングの普及を目的に開催されたものです。 全国から集まった小学生たちは３つのカテゴリに分かれ、年間を通してポイントが高かった選手たちが腕を競い合いました。 イーグル男子フルーレ初代王者・瀧井琥太郎さん「やっぱりフェンシング楽しいなって思いました。相手との駆け引きや