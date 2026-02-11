５月に広島で開かれるＡＴＣＭ＝南極の平和や環境を守る会議の開催１００日前を記念して、シンポジウムが開かれました。 ＡＴＣＭは条約を締約しているアメリカ、ロシアなど５８カ国が参加し南極の平和や環境を守るため協議するもので、５月に広島市で開幕されます。 シンポジウムでは広島市の松井市長が「南極条約の国境のない平和な理想郷とするという目標が広島の核兵器廃絶などの理念と一致する」と話しました。 外務省南極