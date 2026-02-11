祝日の11日、広島県内各地でイベント開かれ、呉市では地元の海の幸が集まる祭りに多くの人が訪れました。■「豊島のサザエさんいかがですか～！」呉市の蔵本通り一帯で開かれたのはこの時期恒例の水産祭りです。呉の魅力を発信しようと、漁協や飲食店がブースを並べ新鮮な海の幸を提供しました。多くの人のお目当ては、苦境が伝えられるカキです。獲れたて新鮮なカキをその場で焼いて振る舞いました。■来場者「すごく