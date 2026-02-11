名古屋の中心部を連結バスでつなぐ新交通システム「SRT」が13日から運行するのを前に、記念の式典が開かれました。栄の停留所の前で11日に開かれた式典には広沢市長らが参加し、その後全長18メートルの連結バスに試乗しました。SRTは名古屋駅と栄を結び、運賃は市バスと同じ大人210円、子供100円です。金曜日から月曜日までの週4日と祝日に、1日12本運行します。広沢名古屋市長：「すごくよかったですね。名古屋の華の