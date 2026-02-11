閉幕からまもなく４か月の大阪・関西万博。解体工事でも「実験」が行われています。▼解体作業をしている重機…よく見ると無人大盛り上がりのなか、閉幕を迎えた大阪・関西万博。さまざまな技術を見られる“未来社会の実験場”でした。閉幕からまもなく４か月、会場ではパビリオンなどの解体工事が進み、すでに更地になっているところもあります。そんな万博会場で２月１０日、大阪市内の解体専門業者がある実証実験に挑み