衆院選長野2区で立候補し、有権者と握手する自民党の藤田ひかる氏＝3日、長野県安曇野市自民党圧勝で終わった衆院選に、おなかに赤ちゃんを宿しながら立候補した女性がいる。生まれたばかりの子どもを育てながら街頭に立った候補も。「政治を志す若い人にいいモデルをつくれた」。長野2区から出馬し、早々に当選を決めた自民党の藤田ひかる氏（35）は8日、支持者らを前にこう胸を張った。妊娠を公表して臨んだ選挙戦。選挙区