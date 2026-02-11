◇練習試合楽天3―3日本ハム（2026年2月11日名護）楽天のドラフト7位・阪上翔也外野手（22＝近大）が初実戦で存在感を示した。5回裏から左翼の守備に入ると、7回先頭で左腕の河野から内角高めの143キロ直球を右前へ運ぶ実戦初打席初安打。「初球から振っていこうと思っていてファウルになった。ちょっと詰まっていたんですけど、落ちるかなって感じだった」と話し、「初めての試合で緊張したのと、楽しんでやったという