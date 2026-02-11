Nissyこと、西島隆弘さんからの発表です。【映像】西島隆弘のコメント「【ご報告】ファンの皆さま並びに関係各位平素より Nissy（西島隆弘）を応援いただき、誠にありがとうございます。このたび、西島は先日、4度目の喉の手術を行いました。経過を見守ってまいりましたが、これまでの積み重ねもあり、今回は少し長期的な治療および療養が必要となりました。治療に専念するため、本日をもちましてAAAを脱退することとなりました