ヤクルト・小川泰弘投手が１１日、１４６球の投げ込みで神宮の１次キャンプを締めくくった。気温４度の寒さの中でのピッチング。「数をやりたかったので。投げて覚えたいというのはあります。寒いですけどキャンプ序盤にやっておきたかったので」。コーチ陣と相談しながらしっかりと投げ込んできた。実績のあるベテランとあって、１軍の浦添ではなく２軍の神宮でキャンプをスタート。「慣れ親しんでいる神宮でやれるというと