◇ＮＥＸＴＧＥＮＥＲＡＲＡＴＩＯＮＭＡＴＣＨ２０２６Ｕ―１８Ｊリーグ選抜０―２日本高校サッカー選抜（１１日・ニッパツ三ツ沢球技場）日本サッカーの次世代を担う高校年代の才能が集まったネクストジェネレーションマッチが行われ、Ｕ―１８Ｊリーグ選抜と日本高校サッカー選抜が対戦した。試合は２―０で高校選抜が勝利した。第１０４回全国高校サッカー選手権で優勝し、夏冬２冠を果たした神村学園高から２人、準優