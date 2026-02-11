東日本大震災から2026年で15年、2月11日、徳島市では災害時の炊き出しなどについて学ぶ学習会が開かれ、高校生らが食の支援への理解を深めました。この学習会は、災害時の食の支援への理解を深めてもらおうと、県高等学校青少年赤十字協議会が開きました。県内の青少年赤十字に加盟する高校の生徒や教職員ら42人が参加した学習会では、はじめに今から15年前、2011年に起きた東日本大震災の際現地で炊き出しを行った奉仕団の活動が