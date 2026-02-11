妊娠中の私を気遣い、「すぐタバコをやめる」と宣言してくれた優しい夫。 しかし口ではそう言いながら、換気扇の下で吸う習慣は一向に変わりません…彼は本当に家族のために変わってくれるのでしょうか？ それとも、このまま口実をつけて吸い続ける「口だけ夫」のままなのでしょうか。＞＞ 【まんが】禁煙できない夫にうんざり…子どものためにタバコをやめて欲しい私の最終手段(ウーマンエキサイト編集部)