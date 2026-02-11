吉野川市山川町の川田八幡神社で2月11日、厄除けや五穀豊穣を願う建国記念の日恒例の神事「おまと」が行われました。「おまと」は、吉野川市山川町に古くから伝わる厄除けの神事で、矢で扇の的を射抜いて邪気を払います。毎年、建国記念の日に合わせて行われていて、11日は地元弓道会の会員ら10人が射手を務めました。射手は、20メートル以上先にある的に向かって1000本の矢を放ち、厄除けと五穀豊穣を願いました。的となる