「ちゃんと寝ているはずなのに、朝からだるい」「休日に寝だめしても回復しない」。そんな睡眠の不調は、時間ではなく“質”に原因があることが多い。最近は、光や脳、心拍、呼吸といった要素を通じて、睡眠状態を“見える化”できるアイテムが増えている。今回は、身につけるタイプから置くだけタイプまで、睡眠不調の正体に気づけるスリープガジェットを紹介する。【写真】「目覚ましがつらい」を卒業！ 光で自然に目覚め、睡