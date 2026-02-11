ミラノ・コルティナオリンピックはスノーボード女子ハーフパイプの予選が１１日に行われる。前回北京大会で日本女子初のメダルとなる「銅」を獲得した冨田せな（２６）（宇佐美ＳＣ）や、今年１月にワールドカップ（Ｗ杯）で優勝した小野光希（２１）（バートン）にメダルの期待がかかるが、勢いを感じさせるのが、清水さら（ＴＯＫＩＯインカラミ）と工藤璃星（ＴＯＫＩＯインカラミ）の１６歳コンビだ。（デジタル編集部）清