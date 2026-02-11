俳優の鈴木福（21）が11日、X（旧ツイッター）を更新。10日に一般女性との結婚を発表した神木隆之介（32）を祝福した。鈴木は神木の投稿を引用し、「尊敬する先輩がご結婚された！ご結婚おめでとうございます！！」と祝福し、「幸せ溢れる福いっぱいなご家庭になりますように！」と伝えた。