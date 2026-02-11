カンボジア南部で特殊詐欺拠点の大規模な摘発があり、日本人を含む約800人が拘束されました。現地当局の発表によりますと、摘発は南部シアヌークビルのカジノホテルで10日に行われ、中国や韓国、日本など8カ国の805人が拘束されました。拘束された日本人の数は明らかにされておらず、現地の日本大使館は「事実関係を確認中」としています。当局はパソコン650台、携帯電話1000台以上を押収して解析を進めています。カンボジア政府は