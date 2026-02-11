女性2人への不同意わいせつの疑いで沖縄県警に逮捕されたタレント羽賀研二こと、當真美喜男容疑者（64）が出演する映画「ギャルゾンビ」（ハシテツヤ監督）が11日までにX（旧ツイッター）の公式アカウントを更新。今後の方針について発表した。以下発表全文羽賀研二氏に関する報道について映画「ギャルゾンビ」関係者各位いつも映画「ギャルゾンビ」の製作・プロモーションにご尽力いただき、誠にありがとうございます。ギャルゾ