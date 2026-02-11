衣食住に関わる幅広いアイテムを展開する「無印良品」。ネットストアの商品レビューで、★（評価）の平均が5段階中"4.7点以上"の人気商品6アイテムを紹介します。「使い心地最高です」・発酵導入美容液（大容量） ★4.8天然由来成分100％にこだわったコクのある導入美容液です。成分の65％以上が、肌にハリとうるおいを与える米ぬか発酵液でできています。7種のビタミン、8種のミネラルを含有した山形県産の米ぬかを使用しています