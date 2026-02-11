2月11日、B1西地区の佐賀バルーナーズは、1月24日の試合で負傷した金丸晃輔の手術が成功したことを発表した。 金丸は1月24日の『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』B1リーグ戦第19節のアルティーリ千葉戦で負傷。右膝前十字靭帯断裂と右膝内側半月板損傷と診断を受け、復帰時期まで8から9カ月を要する大きなケガに見舞われた。 福岡県出身で現在36歳の金丸は、192センチ8