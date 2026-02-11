全国各地の雑煮を食べ比べ食文化の違いに触れてもらおうという催しです。その名も「全国雑煮サミット」が高梁市で開かれました。8回目の開催となった「全国雑煮サミット」です。 【写真を見る】【全国雑煮サミット】山菜入りで具だくさんな「北海道風」餡入り餅が特徴の「香川風」など食べ比べ【岡山】 高梁市の宇治地区に移住してきた人のご当地雑煮を通じて交流を深めてもらおうというねらいもあります。 今年は山菜入りで具