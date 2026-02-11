香川県内の高校などの応援団が一堂に集まり、応援演舞を披露するイベントが高松市で開かれました。 【写真を見る】香川県内の高校応援団など200人が一堂に集まり演舞を披露「個性、楽しさ、わちゃわちゃした感じを笑顔で届けられたかな」 イベントは、香川県高等学校文化連盟などが毎年実施しているものです。 11の高校の応援団や特別支援学校などから約200人が参加。持ち時間15分の中で、学ラン姿の伝統的な応援やチアリӦ